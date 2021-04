Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Zeeuwse onderhoudsplanning piept en kraakt Facebook

ZWIJNDRECHT 29 april 2021, 10:00

Veel van de bruggen en sluizen in Zeeland zijn al aardig op leeftijd. Op de planning van Rijkswaterstaat staan grote renovatieprojecten voor zeven sluiscomplexen, vijf beweegbare bruggen en vijf vaste bruggen. Het is de grootste onderhoudsopgave ooit in onze regio.