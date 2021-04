Schuttevaer Premium Zware Kees: Jargon Facebook

Het was de afgelopen weken op maritiem gebied een heksenketel voor verslaggevers. Door zwaar weer schepen in nood, dekladingen gingen verloren. Zoals laatst weer die containers, waardoor geijkte routes van schepen onder een vergrootglas kwamen te liggen. En dan had je natuurlijk nog dat containerschip dat, onhandig voor de wereldeconomie, overdwars kwam te liggen in een nauw kanaal door de grootste zandbak ter wereld. Het journaille heeft het maar druk gehad, vermoed ik zo.