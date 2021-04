Schuttevaer Premium ‘Dit meissie heb ook honger’ Facebook

Twitter

Email SCHIEDAM 17 april 2021, 09:00

De faciliteiten voor grootscheeps personenvervoer hadden de schippers niet. Toch speelde de binnenvaart tijdens de Hongerwinter van 1944-’45 een cruciale rol in het vervoer van ondervoede kinderen (‘bleekneusjes’) naar voedselrijke gebieden in Nederland. Caroline Nieuwendijk beschrijft in haar onlangs verschenen boek ‘Dit meissie heb ook honger’ hoe schippers dat, ondanks vele gevaren, voor elkaar kregen.