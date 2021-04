Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Goede tijden voor kleinere bulkschepen Facebook

Aan de andere kant van de wereld, Australiƫ, is het slechte weer spelbreker. Als gevolg van zware regenval verloopt de overslag in Newcastlehaven moeizaam. Inmiddels is het aantal wachtende schepen daar opgelopen tot 41.