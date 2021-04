‘Ondergang kleine binnenvaart is self-fulfilling prophecy’

Dit is een waardevoller artikel dan dat flut artikel van die Rabo Man.

Dat Schepen onder de 86,00 Mtr. niet kunnen vergroenen is onjuist, de motoren die daar worden gebruikt staan ook in Vrachtwagens, desnoods plaats je 2 motoren op 1 koppeling.

Ik heb een CCR 2 motor, dit was de uitvinding van de eeuw, met de motor van 1956 was mij achterdek en auto schoner dan met de CCR 2 motor.

En wanneer gaat de overheid is zeggen welk systeem wanneer goed is, deze geven geen zekerheid, waarom geen subsidie meer op straalbuizen, deze geven meer rendement, dus minder uitstoot.

Het wordt eens tijd dat de verlader betaalt naargelang de inspanning die wordt geleverd.

Er zou een pot moeten komen die gevuld wordt door de verladers van een X aantal procenten op de vracht om verduurzaming mogelijk te maken, zonder aanziens des persoons, dit in de hele keten dus zowel voor Vrachtwagens als Treinen en de luchtvaart.

Overigens gaat het niet alleen in Nederland mis, in andere Landen is het niet beter,

we moeten ook verder kijken dan onze neus lang is, we kunnen hier wel vergroenen maar zolang andere Landen dit niet doen blijft het een rommel, we moeten stoppen om goederen uit verre landen te halen die we hier ook kunnen produceren.