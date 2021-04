Schuttevaer Premium Graniet Import investeert in eigen binnenvaartschip Facebook

Graniet Import Benelux Bv in Amsterdam produceert steenmateriaal voor bouw en wegen.

Ruim 90% van de productie gaat per binnenvaartschip naar de afnemers. Vorig jaar heeft Graniet Import een eigen schip laten bouwen als antwoord op de krapte aan scheepsruimte in de laagwaterperiode van 2018.