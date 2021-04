Schuttevaer Premium Volledig elektrische pont voor Deventer Facebook

DEVENTER 12 april 2021, 07:00

Geert Scheers (76) stapte in 1960, 16 jaar oud en net van school, aan boord van het sleepbootje van zijn vader. Twee jaar later nam hij de Deventer veerdienst over, mét dochter Dinie van de voormalige pontschipper Roelof van Wijhe. Bijna zestig jaar later ligt er een nieuw vlaggenschip voor de wal bij Rederij Thuishaven, zijn derde pont, de 100% elektrische Stad Deventer E.