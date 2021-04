Schuttevaer Premium Zware Kees: Smartphone Facebook

01 april 2021, 20:00

Het zit er weer op! Na ruim vier maanden (mijn termijn liep wat uit vanwege de coronaperikelen) staat dan nu toch de aflossing gepland. Daarvoor moeten we wel even uitwijken naar Busan in Korea omdat bemanningen wel vanuit Korea naar huis mogen vliegen, maar niet van huis naar het schip in Korea. Dus hebben we onze aflossers eerst moeten oppikken in Japan. Via Japan mogen bemanningen wel aan boord komen, maar weer niet van het schip naar huis… Ik ben intussen de logica in de coronamaatregelen volledig kwijt.