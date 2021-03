Schuttevaer Premium Michelin gaat banden vervoeren met vrachtzeiler Neoline Facebook

Twitter

NANTES 29 maart 2021, 07:00

Na autofabrikant Renault, Manitou vorkheftrucks en Beneteau Jachtbouw heeft ook Michelin een overeenkomst gesloten met rederij Neoline om vanaf 2023 haar banden onder zeil over de Atlantische oceaan te laten transporteren. In 2018, toen het contract met Renault werd bekendgemaakt, werd nog van een startdatum in 2021 uitgegaan.