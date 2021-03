Schuttevaer Premium Als het werkt: Romeinse brug Facebook

ROTTERDAM 28 maart 2021, 09:00

Niet iedereen die ter hoogte van Cuijk op de Maas vaart zal weten dat enkele meters onder de kiel één van de belangrijkste Nederlandse ruïnes uit de Romeinse tijd is te vinden. Het gaat om een zeldzame brug waarvan de restanten nog onder water liggen. Het is een brug die veel moet hebben geleken op de Romeinse brug over de Moezel in Trier, maar die ook verband houdt met de oude Maasbrug in Maastricht.