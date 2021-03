Schuttevaer Premium Belgische visserij lijdt onder pandemie Facebook

BRUSSEL 23 maart 2021, 12:00

Onder invloed van de coronapandemie heeft ook de Belgische visserij vorig jaar minder vis aangevoerd tegen lagere prijzen. De visafslagen zagen de omzetten dalen. Vanwege de weegplicht na aanlanding in Denemarken, kozen veel Belgische kottereigenaren ervoor hun vangst in dat land te verkopen in plaats van op de eigen visafslag.