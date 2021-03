Schuttevaer Premium Hybride en elektrische schepen ‘van de lopende band’ bij HSG Facebook

Twitter

HARDINXVELD-GIESSENDAM 20 maart 2021, 09:00

In de afgelopen tijd had het er alle schijn van dat Holland Shipyards Group (HSG) het ene na het andere hybride dan wel elektrisch aangedreven schip afleverde. Of weer een opdracht in de wacht sleepte. Voor eigen land, voor Duitsland en voor Noorwegen. Eerder deze maand werd in Kiel de volledig elektrisch aangedreven ferry Düsternbrook voor 140 passagiers en 60 fietsen opgeleverd nadat de proefvaarten succesvol waren afgerond en de bemanning volledig geïnstrueerd.