Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Jubelstemming op Atlantische routes

ROTTERDAM 17 maart 2021, 10:00

De supramaxen en panamaxen beleven op de Atlantische routes inkomsten die in vele jaren niet werden gezien. De huren voor de panamaxen liggen intussen in de buurt van $ 20.000 per dag. Ook voor reizen vanaf de Verenigde Staten met sojabonen naar China zijn de vrachtprijzen hoog. Wel zijn de olieprijzen weer aan het stijgen, wat voor de scheepvaart een tegenvaller is.