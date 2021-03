Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Inhaalslag of blijvend achter de feiten aanlopen Facebook

ZWIJNDRECHT 11 maart 2021, 10:00

Natuurlijk waren we blij met 100 miljoen euro voor vaarwegonderhoud. Dat neemt niet weg dat de schippers op het water er nog altijd niet veel van merken. Dat maakt ons als branchevertegenwoordiging extra alert. Kunnen we iets doen om samen met de vaarwegbeheerder de onderhoudsstremmingen in goede banen te leiden? Is het een geplande stremming of een storing? Samenwerken met de vaarwegbeheerder werkt vaak beter, maar er kunnen ook tegenstrijdige belangen zijn.