Zeevrachtenmarkt: Duimen dat nieuwbouwgolf nog even uitblijft

ROTTERDAM 03 maart 2021, 10:00

Er zijn steeds meer tekenen van herstel in de droge-ladingmarkt. Zo verwacht nu ook Precious Shipping betere tijden. Gunstig is dat er weinig nieuwbouwschepen worden besteld. Als de oudste schepen dan naar de sloop gaan en langzaam varen weer populair wordt, dan kunnen betere vrachten haast niet uitblijven. Het aantal reders dat inderdaad in zo’n scenario gelooft groeit snel. Zo ook de eigenaar van Golden Ocean, Frederiksen. Frederiksen kocht recentelijk 18 droge-ladingschepen van Hemen Holding voor $ 752 miljoen.