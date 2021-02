Schuttevaer Premium Als het werkt: Galeislaven Facebook

14 februari 2021, 09:00

Als we het over galeislaven hebben, denken we meestal aan de oude Romeinen die op de Middellandse Zee de een of andere zeeslag leverden. Ook de galeien van de Franse zonnekoning Lodewijk XVI zijn berucht geworden. Galeien werden een synoniem van een helse straf voor criminelen die, vastgeketend aan hun banken, de rest van hun leven moesten doorbrengen met roeien alsof hun leven er vanaf hing.