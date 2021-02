Schuttevaer Premium Piraten kapen vissersschip voor kust van Gabon Facebook

PORT GENTIL/GABON 10 februari 2021, 15:00

Piraten zijn de afgelopen dagen bijzonder actief in de Golf van Guinee. De meest in het oog lopende actie was de kaping van het Chinese vissersschip Lianpengyu inclusief de 14-koppige bemanning. Dat gebeurde op zondag 7 februari ’s avonds om tien uur op 93 mijl ten west-zuid-westen van Port Gentil, de grootste haven van Gabon.