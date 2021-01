Schuttevaer Premium Plasma snijbank geeft Shipyard Millingen ongekende mogelijkheden Facebook

Twitter

Email MILLINGEN AAN DE RIJN 30 januari 2021, 09:00

Op de helling van Shipyard Millingen staat een voormalig koppelverband. Het achterschip en de woning zijn verdwenen en het schip heeft een nieuwe kop gekregen. Hiermee is dat deel van het koppelverband verandert in een duwbak. Het laat precies zien waar Shipyard Millingen sinds de fusie met scheepswerf Gelria uit Nijmegen in staat is. Van reparatiewerf tot een allround-werf.