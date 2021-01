Zware Kees: Uitgassen!

Na twee weken bijna dagelijks inklaringsformulieren te hebben ingevuld, ondertekend, gescand en weer teruggestuurd naar onze agent, zijn we er bijna. Balboa, waar we op de rede gaan bunkeren, een deel van de bemanning wisselen en verse proviand en nog wat spullen aan boord nemen die de rederij heeft gestuurd. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden wat autoriteiten willen weten wanneer er een schip slechts voor een paar uur op de rede verblijft.

1 / 1 Proviandering aan bakboord. Proviandering aan bakboord.