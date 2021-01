Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Veel Amerikaans graan naar China Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 27 januari 2021, 10:00

De export van granen uit de Verenigde Staten naar China is inmiddels de grootste importstroom van China en een welkome steun voor de droge-ladingschepen. Vooral voor de panamaxen. Behalve de VS exporteren ook landen als Oekraïne, Argentinië en Brazilië granen naar China. De Chinese invoer van ijzererts bedroeg in 2020 1,17 miljard ton, een nieuw record. Maar of dat dit jaar weer zal gebeuren is twijfelachtig, de prijs van ijzererts is flink gestegen.