Zware Kees: Vreemde week

20 januari 2021, 21:00

Het is een beetje een vreemde week, deze een na laatste in december. Het begint op maandag onstuimig: benoorden ons trekt een kwaadaardig lagedrukgebied zich samen en als ik het weerprogramma mag geloven gaat het een mijl of 75 boven ons aardig te keer, met golfhoogten van 10 meter en meer.