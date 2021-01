Schuttevaer Premium Zware Kees: Suikerbieten Facebook

Twitter

Email 07 januari 2021, 20:00

Dat de scheepvaart soms verbaast met nieuwe innovaties is bekend. Laatst nog las ik in de krant dat artikel over de Mayflower, de volledig zelfstandig varende trimaran die de oceaan gaat oversteken. Doordat de techneuten die dit scheepje ontwierpen niet langer werden ‘afgeleid’ door futiele zaken als ‘eten, sanitaire voorzieningen en slapen’ – er zit toch geen hond meer aan boord – konden ze zich eindelijk ‘concentreren op de mechanica en functie van het schip’.

1 / 1 Geen lastige mensen meer aan boord. Geen lastige mensen meer aan boord.