Pieter de Jong van ESB herinnert zich de weelde in de visserij

Kielzog

Pieter de Jong (1968) is oprichter van ESB (Elburger Scheepsbemiddeling). Op deze mooie zomerdag liggen hij en partner Heleen met hun tot motorjacht omgebouwde IJsselmeerkotter EB-33 in de Oude Houthaven van Amsterdam en staan op het punt om met de bijboot en een koelbox vol lekkernijen op de grachten te gaan varen. Maar voor Schuttevaer heeft Pieter wel een paar minuutjes om te vertellen over zichzelf en zijn werk.