Babette even lekker thuis op Urk

Kielzog

De Babette van schipper Jurrie Bakker (47) kon deze kerstdagen weer terecht in haar thuishaven Urk. In de zomervakantie moest Bakker nog uitwijken, omdat er geen plaats was. Nu kon Bakker tijdens de kerstdagen makkelijk af en toe naar boord om de kachel te controleren, zonder een ritje van anderhalf uur naar Werkendam.