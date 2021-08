‘Ondernemen nog leuker dan varen’

Ik lees: “Dan kreeg ik de opdracht “ga maar boenen”, terwijl het schip in mijn ogen al schoon was.’”

Bekend probleem, maar sommige bazen hebben de insteek dat er minstens van 8 tot 5 gewerkt moet worden, ook als er ten diepste niets te doen is. Dus maar weer boenen. Of ‘even een doekje over de motor halen’.

Op coasters meegemaakt dat er bij slecht weer dagenlang niet aan dek gewerkt kon worden. Dus elke morgen zei de kap tegen de 2 of 3 Filipijnen: “Today you can clean de engineroom”. Tja, het lijkt me dat na 3 dagen met 2 of 3 man de engineroom wel eens een keertje clean is. Een (inmiddels) schipper vertelde dat ook uit zijn matrozen tijd. Als hij ging vragen wat hij moest doen, zei de schipper: Jij zíet je werk niet. Op den duur ging hij maar jerrycans water achterop met buitenboordwater vullen en voorop leeg gieten. De schipper blij: Zijn matroos werkte tenminste. Al was het letterlijk water naar zee dragen.

Heel wat schippers zouden wat kunnen leren van omgaan met personeel. Gewoon accepteren dat er even niks te doen is, en dat wordt dan weer weggestreept tegen soms lange dagen/nachten.