Containerschepen vanaf 2026 aan de stekker op Europa Terminal Antwerpen

Containerschepen kunnen in 2026 aan de walstroom bij de Europa Terminal in Antwerpen. Dat heeft PSA Antwerp bekendgemaakt. Dit is het tweede walstroomproject in de Vlaamse zeehaven na AET.

Met een capaciteit van 7,5 megawatt zullen jaarlijks zo’n 100 aangemeerde containerschepen groene stroom van wal kunnen afnemen. Dat levert een CO2-reductie van 10.000 ton op en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. ‘We bewijzen opnieuw dat duurzaamheid voor ons topprioriteit is’, zegt terminalmanager Jurgen De Wachter.

De walstroominstallatie vergt een investering van zo’n 10 miljoen euro, waarvan vier miljoen euro wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen via het REpowerEU-initiatief van de Europese Unie.

Emerald

Met de geplande walstroominstallatie voor de Europa Terminal, is uitbater PSA Antwerp de eerste in Antwerpen die walstroom aanbiedt. De realisatie is een onderdeel van project Emerald. Dat is een samenwerking tussen PSA Belgium en Port of Antwerp-Bruges gericht op de grootschalige vernieuwing van de Europa Terminal. De werken omvatten zowel de aanleg van een nieuwe kaaimuur met grotere diepgang (door Port of Antwerp-Bruges) als de modernisering van de terminal zelf (door PSA Antwerp). De renovatie, die in drie fasen verloopt, moet resulteren in een effici├źntere en duurzamere containerterminal. Tegen 2032 moet de terminal volledig operationeel zijn met een capaciteit van 2,5 miljoen teu.

AET

Ook de multipurpose-terminal Antwerp Euroterminal (AET) in Beveren kan in 2026 walstroom leveren. Die installatie krijgt twee vaste aansluitingen voor car carriers en ConRo-schepen.

In Zeebrugge installeert het Havenbedrijf eveneens een walstroominstallatie aan de cruisekade. Ook die komt er in 2026, vier jaar eerder dan het jaar waarin walstroom in heel Europa wordt verplicht.

Dit artikel verscheen eerder op Flows. 

Lees ook: Vier vernieuwde wachtplaatsen met walstroom in de Rotterdamse Waalhaven Lees ook: AET krijgt eerste Belgische aansluiting walstroom voor zeeschepen