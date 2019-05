Met een natte overslag van meer dan 1,5 miljoen ton heeft de haven van Bazel een sterk eerste kwartaal van 2019 achter de rug. De overslag steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 met bijna 15,5%. De goede cijfers zijn deels te verklaren door het lage water van de tweede helft van 2018. Dat leidde begin 2019 tot inhalen van uitgestelde transporten.

Overslag in de haven Klein-Hüningen bij Bazel. (Foto Schweizerische Rheinhäfen)

Grootste groeiers waren olieproducten (684.000 ton, +31,6%) en voedingsmiddelen en diervoeders (123.230 ton, +23%).

Het containervervoer groeide niet. Dat komt omdat in 2017 het spoor bij Rastatt langdurig was gestremd, waardoor containers naar het water werden overgeheveld en dat zorgde begin 2018 nog steeds voor relatief veel containervervoer over water (eerste kwartaal 2018: 36.665 teu; eerste kwartaal 2019: 31.468 teu).

Havenbedrijf Schweizerische Rheinhäfen verwacht voor heel 2019 een hogere overslag dan in 2018, tenzij er weer een lange periode met laagwater is. (MdV)