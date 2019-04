Schuttevaer Premium Overslag Antwerpen daalt 3% Facebook

ANTWERPEN 29 april 2019, 22:32

De totale goederenoverslag in de haven van Antwerpen is het eerste kwartaal van 2019 3% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 (van 20,9 miljoen ton in 2018 naar 20,7 miljoen ton in 2019). Maar het Havenbedrijf is toch zeer tevreden over de cijfers, omdat in het eerste kwartaal van 2018 sprake was van recordcijfers die moeilijk zijn te evenaren.