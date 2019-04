Schuttevaer Premium Politie vindt 1600 kilo coke tussen bananen Facebook

Twitter

ROTTERDAM 27 april 2019, 22:30

In de Rotterdamse haven heeft de douane 1600 kilo cocaïne aangetroffen die was verstopt tussen de bananen. Een 40-jarige Bulgaar werd aangehouden. Hij bestuurde de auto die vracht afleverde bij een loods in Dordrecht, aldus de politie.