We zijn er met ze allen ingestonken, afstandsbediening is het toverwoord, en alsnog worden de bedieningstijden ingekort , en de sluis afmetingen ingekort.

Kun je nagaan hoe men op onze veiligheid gesteld is.

Ja zolang je werkt, want dan breng je geld in het laatje, de AOW wordt steeds meer gekort, Mensen die dit Land met hun blote Handen groot hebben gemaakt, deze zie ik nooit in Opsporing verzocht,van je pensioen blijft niets over, woon je in Groningen en je Huis zakt weg Pech, ben je Visser en heb je geinvesteerd in Puls visserij, mag dit onder leiding van een stelletje Milieu activisten niet meer , volgens rapporten is Puls visserij minder slecht voor het milieu.

En dan nog vertrouwen in dit Kabinet of Brussel, waar halen ze het lef vandaan om dat van ons te verlangen, van sommige Bewindslieden is hun onkosten vergoeding hoger dan een modaal jaarsalaris van een werkman.