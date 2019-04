De politie van Duisburg zoekt getuigen van een brand op de rechter Rijnoever in hartje Keulen.

In de buurt van de Hohenzollernbrug raakte daar op Paaszondag rond 22:30 uur een hoeveelheid drijfhout in brand. Daardoor brandde een 30 meter lang touw door waarmee een steiger aan de oever lag verankerd. Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Wie iets heeft gezien kan zich melden bij de Kripo in Duisburg, telefoon +49 203 280-0. (BO)