DEN HAAG 24 april 2019, 22:09

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet verantwoordelijk voor een schade van ruim 200.000 euro die rederij Eureka zegt te hebben geleden. Dat is het oordeel van de Raad van State. De Raad verwierp woensdag 24 april de claim die de rederij neerlegde vanwege een gedwongen verhuizing naar een andere aanlegplaats voor zijn schepen in Dieren.