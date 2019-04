Schuttevaer Premium Ter Haak nieuwe eigenaar van Container Terminal Beverwijk Facebook



BEVERWIJK 21 april 2019, 15:07

Container Terminal Beverwijk (CTB) is sinds begin deze maand in handen van Ter Haak Group. De terminal aan de Zuiderkade is de derde voor het Amsterdamse bedrijf. Hoeveel geld Ter Haak heeft betaald, is niet bekendgemaakt.