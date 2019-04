Schuttevaer Premium Eurogate incasseert dip en rekent op meer overslag Facebook

HAMBURG 9 april 2019, 20:00

Overslag-concern Eurogate zag de winst vorig jaar dalen van 85,2 miljoen euro in 2017 naar 67,3 miljoen. Maar volgens het bedrijf is sprake van een eenmalige dip in zowel winst als omzet, 609,7 om 604 miljoen euro, die het gevolg is van een herschikking bij de grote reders-allianties.