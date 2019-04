Spoedwissel vloeddeuren Stevinsluis bij Den Oever Facebook

Rijkswaterstaat voert van maandagavond 8 april 22.00 uur tot en met woensdag 10 april 2019 22.00 uur spoedwerkzaamheden uit aan de Stevinsluis bij Den Oever. Het scheepvaartverkeer is tijdens de werkzaamheden gestremd en kan gebruikmaken van de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand.

De betonnen drempel en de vloeddeuren (Waddenzeezijde) van de schutkolk vertonen slijtage en gevolgschade, meldt Rijkswaterstaat. ‘De drempel bij de sluisdeuren is ernstig beschadigd, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een vaartuig. Door de schade aan de drempel sluiten de deuren niet soepel en schuiven over de drempel waardoor gaandeweg schade aan de deuren is ontstaan. Spoedig herstel is noodzakelijk, omdat de schade aan de deuren bij elke schutting toeneemt. Doorgaan met schutten zou daardoor kunnen leiden tot uitval en stremming van de sluis.’ Dit wil Rijkswaterstaat voorkomen, zeker in het recreatieseizoen.





Schadeherstel

De spoedwerkzaamheden bestaan uit het inhangen van de reservedeuren die op het terrein aanwezig zijn. Hierbij worden aanpassingen gemaakt om ze beter aan te laten sluiten op de drempel. Door het inhangen van de reservedeuren is er voldoende tijd om de beschadigde deuren te repareren.





Het definitief herstel van de vloeddeuren kost meer tijd, omdat daarvoor beugels moeten worden gemaakt van een speciale bronzen legering en specifieke sterkte. Op een later tijdstip in het seizoen wordt de betonnen drempel gerepareerd en worden tegelijkertijd de deuren weer terug gewisseld.

De scheepvaart is gestremd van maandag 8 april 22.00 uur tot en met woensdagavond 10 april 2019 22.00 uur. De scheepvaart is via de reguliere kanalen geïnformeerd. ( DvdM