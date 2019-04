North Sea Port boekte met 17,8 miljoen ton in het eerste kwartaal van 2019 nagenoeg eenzelfde maritieme goederenoverslag als het jaar voordien. De havencombinatie van Vlissingen, Gent en Terneuzen blijft hiermee op dezelfde koers.

Het eerste kwartaal van 2019 is voor North Sea Port het derde beste kwartaal ooit. Met een verschil van niet eens 200.000 ton minder overslag (-0,9%) houden de havenbedrijven de groei vast die zich reeds gedurende twee jaar voordoet.

Bulkgoederen en containers

De stijging in de goederenoverslag via zeevaart zit voornamelijk bij droge bulk, waar North Sea Port absoluut specialist in is. De toename is te zien in een sterke bouwmarkt (zand, grind en bouwmaterialen) en bij agribulk en veevoeder.

De overslag van containers verdubbelt bijna als gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten én door de omslag van stukgoed naar transport in koelcontainers, zoals dat bij bananen het geval is. Deze omslag zorgt dan ook voor een daling van het aandeel stukgoed. Ook de ro/ro en de vloeibare bulkgoederen ((petro)chemische producten bijvoorbeeld) kennen een daling. De kolenoverslag blijft stabiel.

De overslag via binnenvaart klokte af op 14,5 miljoen ton, een daling van 300.000 ton (-2%). De totale goederenoverslag voor het eerste kwartaal via zeevaart en binnenvaart komt zo uit op 32,3 miljoen ton. (DvdM)