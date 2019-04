Schuttevaer Premium Kaai 142 altijd open voor medische hulp in haven Facebook

ANTWERPEN 3 april 2019, 22:00

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) Medisch Centrum Kaai 142 in de haven van Antwerpen is voor veel schippers een bekend adres voor gezondheidszorg. Volgens verpleegkundige Dirk Liekens komen veel schippers vooral in het weekeinde op doktersbezoek.