Terneuzen 4 april 2019, 08:00

De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen is in volle gang. Tot eind maart was de aannemerscombinatie Sassevaart bezig met het nat ontgraven van het Kapitein Rooiboskanaal (Tijdelijk Doorvaartkanaal). Dit om zolang mogelijk drie sluizen te blijven gebruiken tijdens de bouw.