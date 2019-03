Rijn krijgt bovenleidingen voor elektrisch vervoer Facebook

Twitter

Email DUISBURG 1 april 2019, 00:00

Een aantal partijen in de Duitse Rijnvaart is bezig met de ontwikkeling van een systeem om elektrisch aangedreven schepen varend van stroom te voorzien. Gesproken wordt over bovenleidingen boven de rivier.

Trolley Electrification System is range extender voor Rijnvaart

Het idee is afgekeken van de trolleybussen in Arnhem en recenter ook in bijvoorbeeld Rome en andere wereldsteden. Volgens de initiatiefnemers is elektrisch varen op accu's in de binnenvaart over langere afstanden een onhaalbare zaak. Zeker voor het vervoer van de zeehavens naar de Boven-Rijn vice versa is de opslagcapaciteit onvoldoende.