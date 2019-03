Schuttevaer Premium Containeroverslag Jade Weser Port stijgt 18,3% Facebook

WILHELMSHAVEN 28 maart 2019, 10:00

De containeroverslag in de Jade Weser Port in Wilhelmshaven is ook afgelopen jaar weer met dubbele cijfers gestegen. Duitslands enige diepwaterhaven behandelde vorig jaar 655.790 teu, 18,3% meer dan in 2017.