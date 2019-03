Schuttevaer Premium Haven Rotterdam: klaar voor harde brexit Facebook

ROTTERDAM 23 maart 2019, 23:35

Hopen op het beste, maar voorbereiden op het ergste. Dat is het motto van de haven van Rotterdam en de autoriteiten met het oog op een mogelijke harde brexit. Het Havenbedrijf, de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben zich in ieder geval tot in de puntjes voorbereid, zo komt naar voren uit een perspresentatie in de grootste haven van Europa over de brexit.