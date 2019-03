Schuttevaer Premium Nieuwe wachtplaatsen voor binnentankvaart in Afrikahaven Facebook

AMSTERDAM 22 maart 2019, 13:00

Haven Amsterdam heeft nieuwe wachtplaatsen voor binnenvaarttankers (blauwe kegel) gerealiseerd in de monding van de Afrikahaven. Het verdwijnen van bestaande kegelwachtplaatsen, het vestigen van nieuwe- of het uitbreiden van bestaande terminals, maakte deze aanleg volgens het havenbedrijf noodzakelijk. Daarnaast was er al langer behoefte aan een tweede coasterwachtplaats in de omgeving van de Amerikahaven, naast de al bestaande in de Minervahaven.