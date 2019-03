Schuttevaer Premium Rivieroevers erg vervuild, vooral met plastic Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 21 maart 2019, 22:25

De rivieroevers in ons land zijn erg vervuild met afval, vooral plastic. Dat blijkt uit onderzoek van het samenwerkingsverband Schone Rivieren. Op ruim tweehonderd plekken langs de Maas en de Waal is gekeken wat voor afval er lag. In totaal zijn er bijna 77.000 stukken afval gevonden. Daarvan was 84 procent plastic.