DORDRECHT 20 maart 2019, 22:01

In mei starten de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de Wantijbrug (N3) in Dordrecht. In verband hiermee is de Wantijbrug van woensdag 1 mei tot maandag 2 september 2019 gestremd voor schepen hoger dan 6.25 m. De brug wordt in die periode niet bediend, meldt Rijkswaterstaat.