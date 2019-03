Schuttevaer Premium Albertkanaal: Brug na brug opwaarderen Facebook

Van de 62 bruggen over het Albertkanaal zijn er momenteel 32 op een doorvaarthoogte van minimaal 9,10 meter gebracht. Ook zijn 15 bruggen nog in uitvoering of aanbesteed, al dan niet volgens de formule van publiek-private samenwerking. Nog zeven andere bruggen worden rechtstreeks gefinancierd door de overheid via de Vlaamse Waterweg. Eind 2021 moet het hele programma ‘Albertkanaal Plus’ zijn afgerond.