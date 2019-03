Schuttevaer Premium WSA wil DEME de Elbe laten baggeren Facebook

CUXHAVEN 15 maart 2019, 00:49

Terwijl het eerder een gelopen race leek, dat Boskalis een opdracht van 200 miljoen voor het baggeren van de vaargeul van de Elbe in de wacht had gesleept, pakt dat toch anders uit. Op dit moment lijkt, aldus berichten in Duitse media, het Belgische DEME de beste kansen te hebben.