Op dit moment stijgen de waterstanden in de Rijn en is de verwachting dat de waterstand bij Lobith voor korte tijd boven de 10 m +NAP zal oplopen. De stuwen in Driel worden de komende dagen boven water getrokken, maar blijven gesloten voor de scheepvaart in verband met de renovatiewerkzaamheden.

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van deze renovatie betreft de sluizen en wachtplaatsen. (DvdM)