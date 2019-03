Boeken: ‘Veerponten in Nederland’ Facebook

BODEGRAVEN 12 maart 2019

Nederland telt ruim 300 veerponten. Grote veerponten, zoals over de rivieren of naar de Waddeneilanden. En kleine veerponten, vooral toeristische veerponten of zelfbedieningspontjes.

1 / 1 Cover van het boekje ‘Veerponten in Nederland’. (Foto Wim Kusee) Cover van het boekje ‘Veerponten in Nederland’. (Foto Wim Kusee)

De helft ervan zijn zogenoemde zomerpontjes, die alleen in de zomermaanden worden geëxploiteerd. Wim Kusee schreef er een boek over, waarin hij naar eigen zeggen het ‘fenomeen veerpont’ van diverse kanten heeft beschreven. ‘Het boek gaat in op de geschiedenis van de veerpont en er wordt een aantal veerponten in Nederland uitgelicht. Ook wordt ingegaan op de techniek van diverse soorten veerponten en ik heb anekdotische verhalen die met een veerpont te maken hebben opgenomen. Uiteraard is er ook een overzicht te vinden van alle veerponten in Nederland.’

Kusee heeft het boek ‘Veerponten in Nederland’ in eigen beheer uitgegeven. Het is ook alleen verkrijgbaar via de auteur. Het telt 96 bladzijden, A5-formaat, geheel in kleur met daarin ruim 60 foto’s en kost 13,50 euro, inclusief verzendkosten. (PN)