Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Ruimte voor levende en bevaarbare rivieren Facebook

Twitter

Email Zwijndrecht 11 maart 2019, 19:00

Steeds vaker zijn we als belangenbehartiger voor de scheepvaart niet alleen in overleg met het Rijk of andere publieke beheerders, want iedereen die zich betrokken voelt bij een project mag meepraten. Behalve Rijkswaterstaat zijn dat provincies, gemeenten, bewoners, belangenverenigingen, brancheorganisaties, natuurorganisaties, onderzoeksbureaus enzovoort.