KAMPEN 11 maart 2019, 15:09

Rijkswaterstaat sluit maandagmiddag om 15.30 uur de Stormvloedkering Ramspol bij Kampen, om het achterland te beschermen tegen het hoogwater uit het IJsselmeer. Het scheepvaartverkeer is hierdoor tijdelijk gestremd vanaf 14.00 uur.

1 / 1 De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit en de veiligheid van het achterland waarborgt. (Foto Rijkswaterstaat) De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit en de veiligheid van het achterland waarborgt. (Foto Rijkswaterstaat)

Het stormachtige weer met zeer zware windstoten en neerslag waar Nederland de laatste dagen mee te maken heeft, zorgt voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer. De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit, daarmee een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt en de veiligheid van het achterland waarborgt.

Sluiting

Om 15.30 uur start de sluiting van de opblaasbare kering zodat deze rond 16:10 uur geheel in werking is. De kering wordt naar verwachting vanavond weer neergelaten om het water uit het achterland van het Zwart Meer weer vrij baan te geven.

Scheepvaart

Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt vandaag rond 14.00 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd over de stremming en wanneer deze wordt opgeheven. Dit is naar verwachting dinsdagochtend 12 maart.

Ook elders in het land kan men hinder ondervinden van de stormachtige omstandigheden. Rijkswaterstaat en de waterschappen treffen waar nodig maatregelen. Scheepvaart dient rekening te houden met stremmingen van o.a. sluizen en bruggen vanwege de harde wind. Rijkswaterstaat houdt vanuit het Watermanagementcentrum Nederland de waterstanden nauwlettend in de gaten. Waar nodig worden waterbeheerders en andere belanghebbenden gewaarschuwd.